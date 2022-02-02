У січні продажі нових автомобілів в Україні обвалилися вдвічі

Січневі продажі нових автомобілів в Україні у порівнянні з попереднім місяцем впали вдвічі. У першому місяці 2022 року українці придбали лише 5,5 тисяч нових автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Укравтопром.

У грудні 2021 року на українському ринку продано 10,5 тис. нових легкових автомобілів. На спад споживчого попиту у січні завжди впливають свята. Але цього року ситуацію посилила загроза вторгнення з боку Росії та дефіцит автомобілів, спричинений нестачею напівпровідників. Також свою негативну роль відіграло зростання курсу долара, що викликало подорожчання більшості автомобілів.

Перше місце з продажу легкових автомобілів собі повернула компанія Renault. Українці купили понад 900 машин цієї марки. Друге місце посіла Toyota з результатом у майже 600 проданих машин. Цікаво, що зважаючи на дефіцит RAV4, найбільш продаваним авто бренду став позашляховик Prado.

На третє місце по Продаж вийшла компанія Chery. Оновлена модельна лінійка і безперебійне постачання авто дозволили автосалонам марки продати понад 300 машин. У трійці лідерів бренду - Tiggo 4, Tiggo 2 і Tiggo 2 Pro. Четверте і п'яте місце зайняли Hyundai та Skoda. Повернення останньої в п'ятірку лідерів говорить про те, що дефіцит машин чеської марки потроху спадає.

У першій десятці також опинилися Peugeot, Volkswagen, а замикають десятку Nissan, Kia і Mercedes-Benz. Різке зниження продажів Kia пов'язано з дефіцитом популярних машин. У Sportage відбувається зміна покоління, популярні базові версії попередньої генерації на складах вже вичерпалися, а машини нового покоління в достатній кількості в автосалони поки не приїхали. Mercedes-Benz зумів потрапити в десятку лідерів завдяки приємним у порівнянні з конкурентами цінникам на GLE-Class і GLS-Class.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки електромобілів українці придбали в січні 2022 року. У порівняння попередніми місяцями, покупці електрокарів трохи знизили темп.

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