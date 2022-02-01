Новый король: британцы представили самый мощный и быстрый кроссовер в мире

Aston Martin официально представил флагманскую версию своего кроссовера под именем DBX707. Новинке под силу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Автомобиль приводится в движение 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом от AMG. После доработок команды инженеров Aston Martin он развивает 707 л.с. и 900 Нм максимального крутящего момента. На сегодняшний день "британец" является самым мощным роскошным кроссовером в мире.

DBX707 также получил новую девятиступенчатую коробку передач с мокрым сцеплением. В сочетании с доработанной системой полного привода и модернизированным дифференциалом повышенного трения новинке под силу разогнаться от 0 до 100 км/ч за умопомрачительные 3,2 секунды. Максимальная скорость кроссовера от Aston Martin составляет 310 км/ч. Ближайший конкурент, Porsche Cayenne Turbo GT, тратит на разгон до первой "сотни" 3,8 секунды и способен разогнаться "только" до 300 км/ч.

DBX707 также получил перенастроенную адаптивную пневматическую подвеску с новыми клапанами амортизаторов и перекалиброванными пружинами, также изменился алгоритм работы усилителя руля. Автомобиль оснастили углеродно-керамическими тормозными дисками размерностью 420 мм спереди и 390 мм сзади и шестипоршневыми суппортами по кругу.

Их прикрывают кованные 23-дюймовые колесные диски. Первые поставки быстрого Aston Martin DBX707 должны начаться уже в середине весны этого года. Ожидается, что цены на новинку стартуют с отметки в 232 000 долларов.

Напомним, что Volkswagen впервые в мире полностью перевел автомобильный завод на выпуск электрокаров. Нововведение коснулось производственной площадки в Цвиккау.

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