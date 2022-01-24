Слабые моторы и новое имя: Audi готовит свой самый большой кроссовер

Новые шпионские фотографии Audi Q9 показывают, каким будет новый немецкий кроссовер. По данным инсайдеров, приоритетным рынком для новинки станет Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.
Фото дают возможность увидеть переднюю и заднюю оптику с частично снятым камуфляжем. Также на иллюстрациях видно, что по сравнению с Q8, решетка радиатора нового кроссовера стала меньше. Возможно, курс на уменьшение этой детали экстерьера мы увидим и на других моделях компании.
Ранее сообщалось, что популярный в Украине Renault получил новый большой экран. Новый инфотеймент построен на операционной системе от Google.
Также мы писали, что в Киеве предлагают строить тоннели под Днепром. Подземные сооружения должны соединить два берега на севере и на юге столицы.