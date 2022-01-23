Когда закроют мост Патона: в Киеве предлагают строить тоннели под Днепром

В 2021 году начались первые работы по строительству новой кольцевой автодороги вокруг Киева. Раньше в проекте были заложены два моста – на севере и на юге столицы. Но их могут заменить тоннелями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на КиевВласть.

Такое предположение высказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его мнению, тоннели в сравнении с мостами должны снизить нагрузку на дорожную сеть Киева. Службе автомобильных дорог в Киевской области уже поручено заняться просчетом ориентировочного бюджета на новое строительство.

В свою очередь, "Укравтодор" уже поддержал идею строительства тоннелей под Днепром. Государственная компания выразила полную готовность в случае делегирования полномочий стать заказчиком разработки технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство тоннельных переходов в Киеве.

Идея строительства автомобильных тоннелей в Киеве не нова. В 2005-2007 годах на уровне эскизов и просчета бюджета активно обсуждалось строительство подземных магистралей, которые должны были связать Подол и улицу Черновола, мост Патона с Севастопольской площадью и пр.

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