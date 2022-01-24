Слабкі мотори і нове ім'я: Audi готує свій найбільший кросовер

Нові шпигунські фотографії Audi Q9 показують, яким буде новий німецький кросовер. За даними інсайдерів, пріоритетним ринком для новинки стане Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.
Фото дають можливість побачити передню і задню оптику з частково знятим камуфляжем. Також на ілюстраціях видно, що в порівнянні з Q8, решітка радіатора нового кросовера стала менше. Можливо, курс на зменшення цієї деталі екстер'єру ми побачимо і на інших моделях компанії.
Раніше повідомлялося, що популярний в Україні Renault отримав новий великий екран. Новий інфотеймент побудований на операційній системі від Google.
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