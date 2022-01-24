Слабкі мотори і нове ім'я: Audi готує свій найбільший кросовер

Нові шпигунські фотографії Audi Q9 показують, яким буде новий німецький кросовер. За даними інсайдерів, пріоритетним ринком для новинки стане Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Фото дають можливість побачити передню і задню оптику з частково знятим камуфляжем. Також на ілюстраціях видно, що в порівнянні з Q8, решітка радіатора нового кросовера стала менше. Можливо, курс на зменшення цієї деталі екстер'єру ми побачимо і на інших моделях компанії.

За попередніми даними, новий німецький кросовер базується на модернізованій модульній платформі MQB, яка вже використовується в кросовері Volkswagen Atlas. Якщо ця інформація підтвердиться, то від родинного авто буде запозичена і моторна лінійка. Двигуни по продуктивності будуть істотно скромніше, ніж у кросоверів Q7 і Q8. Базовим варіантом стане бензиновий 2,0-літровий турбомотор потужністю 235 к.с. також покупцям запропонують 3,6-літровий V6 потужністю 276 к.с.

Передбачається, що машина буде доступна з переднім, або підключається повним приводом. Головним ринком для моделі повинен стати Китай. Очікується, що світова прем'єра флагманського кросовера від Audi відбудеться в кінці поточного, або в перших місяцях наступного року.

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