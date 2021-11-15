ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Слабее "Запорожца": китайцы показали огромный 5-метровый пикап мощностью всего 28 л.с.

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 12:01
Слабее "Запорожца": китайцы показали огромный 5-метровый пикап мощностью всего 28 л.с. Фото: Kandi K32 (kandipowersports.com)
Автор: Константин Широкун

Kandi America, американское подразделение китайской Kandi Technologies Group, представило пикап K32. Полноценный внедорожник по документам является багги.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Kandi.

Kandi K32 при длине 5436 мм крупнее, чем нынешнее поколение Ford Ranger. Пикапу запрещается выезжать на дорог общего пользования. Его трансмиссия состоит из пары электродвигателей общей мощностью 28 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса. Несмотря на скромные характеристики, пикап может разогнаться до 105 км/ч.

Слабее &quot;Запорожца&quot;: китайцы показали огромный 5-метровый пикап мощностью всего 28 л.с.Для Kandi K32 доступно на выбор два варианта батареи. В базовой комплектации установлен аккумулятор емкостью 20,7 кВт·ч, который обеспечивает дальность хода до 98 км. Батарея на 50 7 кВт·ч позволяет пикапу проехать до 240 км. Полная зарядка занимает 7,5 часов от обычной бытовой розетки.

Слабее &quot;Запорожца&quot;: китайцы показали огромный 5-метровый пикап мощностью всего 28 л.с.Внутри машины могут разместиться до четырех взрослых человек. Материалы в интерьере выглядят довольно просто, но на центральной консоли расположен 10-дюймовый сенсорный экран.

Слабее &quot;Запорожца&quot;: китайцы показали огромный 5-метровый пикап мощностью всего 28 л.с.Электромобиль получил две подушки безопасности, камеру заднего вида, систему защиты аккумулятора, ABS и EBD. Электрический пикап оценен в 27 699 долларов. Kandi America предлагает трехлетнюю гарантию на машину. Первые поставки новинки запланированы на начало 2022 года.

Ранее мы писали, что MG показал новый кроссовер One. Новинка представлена сразу в двух вариантах.

Также сообщалось, что Skoda разрабатывает свой самый дешевый кроссовер. Такая модель могла бы успешно продаваться, например, в Индии и на других аналогичных рынках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения