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Skoda разрабатывает свой самый дешевый кроссовер

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Понедельник 15 ноября 2021 08:45
Skoda разрабатывает свой самый дешевый кроссовер Скетч субкомпактного кроссовера (Фото: Skoda)
Автор: Александр Мороз

Миниатюрные паркетники для развивающихся рынков становятся трендом в современном автомобильном мире. И, конечно, компания Skoda не могла обойти своим вниманием эту тенденцию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

В настоящее время чешский автопроизводитель работает над новым кроссовером длиной менее 4 метров. Такая модель могла бы успешно продаваться, например, в Индии и на других аналогичных рынках.

Вспомним седан Slavia и субкомпактный паркетник Kushaq, которые были разработаны для Индии и там же выпускаются с локализацией производства до 95%.

Представленный в марте этого года Kushaq, в настоящее время является самым маленьким кроссовером в мировом ассортименте чешского автопроизводителя - его длина составляет 4225 миллиметра.

Skoda разрабатывает свой самый дешевый кроссовер

Кроссовер Skoda Kushaq

В интервью изданию Autocar председатель совета директоров Skoda India Томас Шефер сознался, что компания работает над кроссовером меньшего размера, заявив: "Паркетники длиной менее 4 метров - сложный сегмент. Они должны хорошо выглядеть и быть достаточно просторными внутри".

Шефер также сказал, что новая модель не должна ограничиваться лишь Индией, а быть нацеленной на мировой экспорт. Если проект окончательно получит зеленый свет, недорогой внедорожник будет разработан на слегка уменьшенной версии архитектуры MQB A0 IN. Под капотом новинки пропишутся атмосферные и наддувные бензиновые двигатели объемом в 1 литр двигатели из ассортимента VW Group.

Skoda разрабатывает свой самый дешевый кроссовер

Паркетник Skoda Kamiq длиной 4241 мм, который продается в Европе

Новая модель станет прямым конкурентом нового Citroën C3 длиной 3,98 метра, который недавно дебютировал в качестве небольшого кроссовера для Индии и рынков Южной Америки.

Напомним, что Skoda отказывается от выпуска универсала Fabia Combi. Этот шаг должен помочь Skoda соблюдать строгие стандарты выбросов в Европе.

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