ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Слабший за "Запорожець": китайці показали величезний 5-метровий пікап потужністю всього 28 к.с.

Новость на русском →
Понеділок 15 листопада 2021 12:01
Слабший за "Запорожець": китайці показали величезний 5-метровий пікап потужністю всього 28 к.с. Фото: Kandi K32 (kandipowersports.com)
Автор: Константин Широкун

Kandi America, американський підрозділ китайської Kandi Technologies Group, представив пікап K32. Повноцінний позашляховик за документами є баггі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Kandi.

Kandi K32 при довжині 5436 мм быльший за нинішнє покоління пікапа Ford Ranger. Пікапу забороняється виїжджати на дороги загального користування. Його Трансмісія складається з пари електродвигунів загальною потужністю 28 к.с. крутний момент передається на всі чотири колеса. Попри скромні характеристики, пікап може розігнатися до 105 км/год.

Слабший за &quot;Запорожець&quot;: китайці показали величезний 5-метровий пікап потужністю всього 28 к.с.Для Kandi K32 є на вибір два варіанти батареї. У базовій комплектації встановлений акумулятор ємністю 20,7 кВт·год, який забезпечує дальність ходу до 98 км. Батарея на 50 7 кВт·год дозволяє пікапу проїхати до 240 км. Повна зарядка займає 7,5 годин від звичайної побутової розетки.

Слабший за &quot;Запорожець&quot;: китайці показали величезний 5-метровий пікап потужністю всього 28 к.с.Усередині машини можуть розміститися до чотирьох дорослих осіб. Матеріали в інтер'єрі виглядають досить просто, але на центральній консолі розташований 10-дюймовий сенсорний екран.

Слабший за &quot;Запорожець&quot;: китайці показали величезний 5-метровий пікап потужністю всього 28 к.с.Електромобіль отримав дві подушки безпеки, камеру заднього виду, систему захисту акумулятора, ABS і EBD. Електричний пікап оцінений у 27 699 доларів. Kandi America пропонує трирічну гарантію на машину. Перші поставки новинки заплановані на початок 2022 року.

Раніше ми писали, що MG показав новий кросовер One. Новинка представлена відразу в двох варіантах.

Також повідомлялося, що Skoda розробляє свій Найдешевший кросовер. Така модель могла б успішно продаватися, наприклад, в Індії і на інших аналогічних ринках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору