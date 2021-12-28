Сколько стоит и что под капотом: анонсирован большой кроссовер от создателей Renault Duster

В следующем году Dacia запустит новую флагманскую модель. Он будет называться Bigster и выведет бренд в сегмент больших кроссоверов. Ожидается, что главными конкурентами новинки в Европе станут Kia Sportage, Skoda Karoq и даже Volkswagen Tiguan.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.
В компании на Bigster возлагают большие надежды. В Dacia уверены, что новинка сможет продемонстрировать будущее направление развития бренда. Полноразмерный кроссовер - это одна из трех новых моделей, которые Dacia выведет на рынок к 2025 году. Все новые Dacia, включая грядущий Bigster, будут базироваться на платформе CMF-B. Шасси станет универсальным решением для Dacia.
Моторная линейка новинки вероятно начнется с 1,0-литрового 90-сильного мотора. Также на кроссовере стоит ждать появления 1,3-литрового четырехцилиндрового бензинового турбомотора TCe 130.
В Dacia также намекнули, что Bigster будет доступен с битопливным мотором, работающим на бензине и сжиженном газе. Роль гибридной силовой установки на себя возьмет 1,6-литровый бензиновый мотор и электромотор суммарной отдачей в 138 л.с., которая знакома европейским автомобилистам по Clio E-Tech.
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