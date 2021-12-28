Скільки коштує і що під капотом: анонсовано великий кросовер від творців Renault Duster

Наступного року Dacia запустить нову флагманську модель. Він буде називатися Bigster і виведе бренд в сегмент великих кросоверів. Очікується, що головними конкурентами новинки в Європі стануть Kia Sportage, Skoda Karoq і навіть Volkswagen Tiguan.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.
У компанії на Bigster покладають великі надії. У Dacia впевнені, що новинка зможе продемонструвати майбутній напрямок розвитку бренду. Повнорозмірний кросовер - це одна з трьох нових моделей, які Dacia виведе на ринок до 2025 року. Всі нові Dacia, включаючи майбутній Bigster, будуть базуватися на платформі CMF-B. Шасі стане універсальним рішенням для Dacia.
Моторна лінійка новинки ймовірно почнеться з 1,0-літрового 90-сильного мотора. Також на кросовері варто чекати появи 1,3-літрового чотирициліндрового бензинового турбомотора TCe 130.
У Dacia також натякнули, що Bigster буде доступний з бітопливним мотором, який здатен працювати на бензині та скрапленому газі. Роль гібридної силової установки на себе візьме 1,6-літровий бензиновий мотор і електромотор сумарною віддачею в 138 к.с., яка знайома європейським автомобілістам по Clio E-Tech.
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