МВД закупит еще 80 "фантомов" для контроля соблюдения ПДД и хочет измерять среднюю скорость

В ближайшие два года МВД Украины закупит еще 80 автомобилей-фантомов для контроля соблюдения Правил дородного движения. Кроме того, разработан законопроект об измерении средней скорости транспортных средств на определенных участках автомагистралей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на FB-страницу Антона Геращенко

По словам советника министра МВД Антона Геращенко, в отличие от стационарных камер контроля скорости, установленных в местах повышенной концентрации ДТП, задача "Фантомов" - фиксировать превышение скорости водителями внезапно и незаметно. Ранее мы рассказывали, как работают новые скрытые патрули. Также сообщалось, сколько нарушений скорости было зафиксировано в первый день работы "фантомов".

Несмотря на то, что в прошлом году удалось на 8,7% снизить смертность в результате ДТП по сравнению с 2020-м, в Министерстве внутренних дел не останавливаются на достигнутом - в этом году планируется закупить еще 30 автомобилей "Фантом", а в 2023 – еще 50. Вместе с полуавтоматическими камерами Truecam они будут использоваться для внезапного контроля скорости автомобилей в потоке.

Пример одного из первых таких постановлений о нарушении ПДД, выявленного с помощью "фантома".

В дополнение к стационарным камерам контроля скорости и "Фантомам" в настоящее время разрабатывается законопроект об измерении средней скорости транспортных средств на определенных участках автомагистралей.

Автоматическая фиксация превышения средней скорости на определенном участке дороги заставит водителей соблюдать скоростной режим на всем этом участке, а не только в точках, где установлены камеры. Иными словами нельзя будет безнаказанно гнать 140 км/ч, а непосредственно перед камерой снизить скорость до разрешенного уровня.

Напомним, что начали работу ранее анонсированные автомобили-фантомы. В их полномочия входит выявление и фиксация нарушений ПДД участниками дорожного движения.