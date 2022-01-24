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Полицейские автомобили Фантомы уже завтра выходят на охоту: раскрыт секрет их работы

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Понедельник 24 января 2022 16:20
Полицейские автомобили Фантомы уже завтра выходят на охоту: раскрыт секрет их работы Автомобили-Фантомы (Фото: facebook.com/Bilosh)
Автор: Константин Широкун

25 января автомобили Фантомы впервые выедут на полноценное патрулирование. Машины смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения как в ручном, так и в автоматическом режимах.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Алексея Белошицкого.

Первое время роль фантомов будут выполнять четыре кроссовера Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. В дальнейшем полиция не намерена раскрывать марки и модели таких машин. Сообщается, что до конца года штат автомобилей под прикрытием увеличится до 30 единиц.

Полицейские автомобили Фантомы уже завтра выходят на охоту: раскрыт секрет их работыВсе спецавтомобили сертифицированы и могут законно фиксировать нарушения ПДД. Системы контроля скорости движущихся транспортных средств могут проводить измерения скорости, как при движении самого фантома, так и когда фантом стоит. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой их в ​​базах данных.

В дальнейшем метаданные отправляются в систему автоматической фиксации, которая автоматически формирует постановления об административных правонарушениях. В большинстве случаев фиксация нарушений проводится в автоматическом режиме. Исключения – это фиксация самых агрессивных автомобилистов.

Полицейские автомобили Фантомы уже завтра выходят на охоту: раскрыт секрет их работыПод агрессивным и опасным вождением подразумевается, к примеру, проезд на красный свет, или пересечение двойной сплошной. При остановке автомобиля-нарушителя экипажем Фантома привлекаться к ответственности будет водитель, управляющий конкретным авто, а не его юридический владелец.

Также мы писали, что названа дата украинской премьеры кроссовера Nissan X-Trail. Новинка приедет в Украину во второй половине 2022 года.

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