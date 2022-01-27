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МВС закупить 80 "фантомів" для контролю за дотриманням ПДР і хоче вимірювати середню швидкість

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Четвер 27 січня 2022 09:12
МВС закупить 80 "фантомів" для контролю за дотриманням ПДР і хоче вимірювати середню швидкість Патрульні автомобілі-фантоми (Фото: МВС України)
Автор: Олександр Мороз

У найближчі два роки МВС України закупить ще 80 автомобілів-фантомів для контролю дотримання ПДР. Крім того, розроблено законопроєкт про вимірювання середньої швидкості транспортних засобів на певних ділянках автомагістралей.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на FB-сторінку Антона Геращенко

За словами радника міністра МВС Антона Геращенка, на відміну від стаціонарних камер контролю швидкості, встановлених в місцях підвищеної концентрації ДТП, завдання "фантомів" - фіксувати перевищення швидкості водіями раптово і непомітно. Раніше ми розповідали, як працюють нові приховані патрулі. Також повідомлялося, скільки порушень швидкості було зафіксовано у перший день роботи "фантомів".

Попри те, що торік вдалося на 8,7% знизити смертність в результаті ДТП в порівнянні з 2020-м, в Міністерстві внутрішніх справ не зупиняються на досягнутому - в цьому році планується закупити ще 30 автомобілів «Фантом», а в 2023 – ще 50. Разом з напівавтоматичними камерами Truecam вони будуть використовуватися для раптового контролю швидкості автомобілів в потоці.

МВС закупить 80 &quot;фантомів&quot; для контролю за дотриманням ПДР і хоче вимірювати середню швидкість

Приклад одного з перших таких постанов про порушення ПДР, виявленого за допомогою "фантома".

На додаток до стаціонарних камер контролю швидкості та "Фантомів" наразі розробляється законопроєкт про вимірювання середньої швидкості транспортних засобів на певних ділянках автомагістралей.

Автоматична фіксація перевищення середньої швидкості на певній ділянці дороги змусить водіїв дотримуватись швидкісного режиму на всій цій ділянці, а не тільки в точках, де встановлені камери. Іншими словами, не можна буде безкарно гнати 140 км/год, а безпосередньо перед камерою знизити швидкість до дозволеного рівня.

Нагадаємо, що почали роботу раніше анонсовані автомобілі-фантоми. У їх повноваження входить виявлення і фіксація порушень ПДР учасниками дорожнього руху.

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