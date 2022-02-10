Штабная машина и автомобильные мастерские: какая техника появилась в ВСУ на особый период

Вооруженные силы Украины приняли в эксплуатацию на особый период несколько новых моделей машин. Среди них – штабной автомобиль и передвижные мастерские.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.
Штабная машина МШ-ПШ с прицепом базируется на полноприводном шасси МАЗ-63172. Она позволяет управлять войсками в условиях отсутствия или разрушения инфраструктуры независимо от времени года и времени суток. В модулях стенки изготовлены из сэндвич-панелей, смонтированных на металлическом каркасе.
Новая штабная машина имеет стационарные системы жизнеобеспечения: обогреватель, кондиционер, фильтровентиляционную установку, телекоммуникационное оборудование (позволяет быстро развернуть локальную сеть связи), а также генератор и аккумулятор.
Под эксплуатацией военной техники на особый период подразумевается ее использование при введении чрезвычайного положения, сдерживании вооруженной агрессии и в период проведения антитеррористической операции.
Ранее мы сообщали, что Kia Sportage и Hyundai Santa Fe могут загореться даже на стоянке. Под отзывную кампанию попало полмиллиона машин.
Напомним, что названа техника, принятая украинской армией на вооружение. В списке значится банный комплекс, ракетная установка и новая РЛС.