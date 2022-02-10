Штабна машина та автомобільні майстерні: яка техніка з'явилася у ЗСУ на особливий період

Збройні сили України прийняли в експлуатацію на особливий період кілька нових моделей машин. Серед них - штабний автомобіль і пересувні майстерні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Штабна машина МШ-ПШ з причепом базується на повнопривідному шасі МАЗ-63172. Вона дозволяє управляти військами в умовах відсутності або руйнування інфраструктури незалежно від пори року і часу доби. У модулях стінки виготовлені з сендвіч-панелей, змонтованих на металевому каркасі.

Нова штабна машина має стаціонарні системи життєзабезпечення: обігрівач, кондиціонер, фільтровентиляційну установку, Телекомунікаційне обладнання (дозволяє швидко розгорнути локальну мережу зв'язку), а також генератор і акумулятор.

Також армія отримала пару автомобільних майстерень - МТО-80Д і ПРЗС-70д. літерний Індекс "Д" в назві обох моделей говорить про те, що на машини замість ненажерливих бензинових V8 встановлені турбодизельні двигуни. Майстерня з технічного обслуговування техніки МТО-80Д призначена для польового ремонту танків. Все обладнання змонтовано в єдиному кузові на базі автомобіля ЗІЛ-131, який призначений для проведення в польових умовах комплексу ремонтних робіт, а також для зарядки акумуляторних батарей під час військового ремонту танків.

ПРЗС-70Д являє собою модернізовану пересувну ремонтно-зарядну станцію, також встановлену на шасі ЗІЛ-131. Вона призначена для зарядки, розрядки та проведення контрольно-тренувальних циклів стартерних акумуляторних батарей бронетехніки в польових умовах або при живленні від трифазної мережі 380В. на розгортання станції потрібно близько 30 хвилин.

Під експлуатацією військової техніки в особливий період мається на увазі її використання при введенні надзвичайного стану, стримуванні збройної агресії та під час проведення антитерористичної операції.

Раніше ми повідомляли, що Kia Sportage і Hyundai Santa Fe можуть загорітися навіть на стоянці. Під відкликну кампанію потрапило півмільйона машин.

Нагадаємо, що названа техніка, прийнята українською армією на озброєння. У списку значиться банний комплекс, ракетна установка і нова РЛС.