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Kia Sportage и Hyundai Santa Fe могут загореться даже на стоянке: отзывается полмиллиона машин

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 08:04
Kia Sportage и Hyundai Santa Fe могут загореться даже на стоянке: отзывается полмиллиона машин Kia Sportage (Фото: kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Kia и Hyundai обязали отозвать почти полмиллиона автомобилей. Тщательная проверка коснется полмиллиона машин: Sportage 2014-2016 годов выпуска, а также Kia K900 и Hyundai Santa Fe.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на NHTSA.

Все машины, которые попадают под отзывную кампанию, были проданы в период с 2016 по 2018 год. Причиной отзыва стала неисправность блока ABS. Оказывается, две модели кроссоверов и седан могут загореться, даже если мотор заглушен. Причина возгораний точно пока не установлена, но точно с большей долей вероятности ее источник кроется в блоке управления антиблокировочной системой.

Kia Sportage и Hyundai Santa Fe могут загореться даже на стоянке: отзывается полмиллиона машинВ нем происходит короткое замыкание, которое и приводит к возгоранию. Но причину КЗ автомобильным инженерам еще предстоит выяснить. Около года назад у "корейцев" уже была отзывная кампания, связанная с тормозами. В конце 2020-го на Kia Optima, Sorento и Hyundai Santa Fe фиксировалась утечка тормозной жидкости, что грозило возгоранием двигателя.

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