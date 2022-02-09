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Реактивная установка, РЛС, походная баня: какую технику украинская армия взяла на вооружение

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 14:54
Реактивная установка, РЛС, походная баня: какую технику украинская армия взяла на вооружение РК "Верба" (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Украинская армия в 2021 году приняла на вооружение несколько интересных образцов колесной техники. Преимущественно речь идет о специализированных установках на шасси полноприводных грузовых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Самым грозным автомобилем смело можно считать новую систему залпового огня "Верба" на полноприводном трехосном шасси КрАЗ. В состав установки также входит и транспортно-заряжающая машина на том же шасси.

"Верба" может выполнять перезарядку своего боекомплекта всего за 5 минут, уничтожать цели на расстоянии до 40 километров. Реактивная система залпового огня разработана на базе боевой части БМ-21 "Град", однако получила ряд усовершенствований, в частности, новую систему навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы.

Реактивная установка, РЛС, походная баня: какую технику украинская армия взяла на вооружение

Следить за воздушным пространством теперь будет радиолокационная станция "Феникс" разработки НПО "Искра". От предыдущих версий новая РЛС отличается передающим устройством, которое теперь создано на современных твердотелых модулях, с использованием технологии цифровых антенных решеток.

Реактивная установка, РЛС, походная баня: какую технику украинская армия взяла на вооружение

Для повышенной мобильности РЛС вся ее аппаратура размещается на одном полуприцепе, который может буксироваться любыми полноприводными тягачами, которые состоят на вооружении украинской армии. «Феникс» создан в первую очередь для боевого применения в составе украинских дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны и совместима со всеми ЗРК ВСУ.

Самой необычной техникой, принятой на вооружение в прошлом году, является мобильный банно-прачечный комплекс (МЛПМ). Они расположены на шасси полноприводных грузовых автомобилей КрАЗ-63221 (прачечный модуль) и на шасси прицепа КрАЗ-А181 (банный модуль).

Реактивная установка, РЛС, походная баня: какую технику украинская армия взяла на вооружениеМашины способны обеспечить санитарную обработку одежды и персонала в полевых условиях, а также при наличии подключения к электросети и водоснабжению. Мобильные банно-прачечные комплексы производит Крюковский вагоностроительный завод.

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