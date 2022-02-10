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Штабная машина и автомобильные мастерские: какая техника появилась в ВСУ на особый период

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Четверг 10 февраля 2022 11:29
Штабная машина и автомобильные мастерские: какая техника появилась в ВСУ на особый период МШ-ПШ (Фото: mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины приняли в эксплуатацию на особый период несколько новых моделей машин. Среди них – штабной автомобиль и передвижные мастерские.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

Штабная машина МШ-ПШ с прицепом базируется на полноприводном шасси МАЗ-63172. Она позволяет управлять войсками в условиях отсутствия или разрушения инфраструктуры независимо от времени года и времени суток. В модулях стенки изготовлены из сэндвич-панелей, смонтированных на металлическом каркасе.

Новая штабная машина имеет стационарные системы жизнеобеспечения: обогреватель, кондиционер, фильтровентиляционную установку, телекоммуникационное оборудование (позволяет быстро развернуть локальную сеть связи), а также генератор и аккумулятор.

Штабная машина и автомобильные мастерские: какая техника появилась в ВСУ на особый периодТакже армия получила пару автомобильных мастерских - МТО-80Д и ПРЗС-70Д. Буквенный индекс "Д" в названии обеих моделей говорит о том, что на машины вместо прожорливых бензиновых V8 установлены турбодизельные двигатели. Мастерская по техническому обслуживанию техники МТО-80Д предназначена для полевого ремонта танков. Все оборудование смонтировано в едином кузове на базе автомобиля ЗИЛ-131, который предназначен для проведения в полевых условиях комплекса ремонтных работ, а также для зарядки аккумуляторных батарей во время военного ремонта танков.

Штабная машина и автомобильные мастерские: какая техника появилась в ВСУ на особый периодПРЗС-70Д представляет собой модернизированную передвижную ремонтно-зарядную станцию, также установленную на шасси ЗИЛ-131. Она предназначена для зарядки, разрядки и проведения контрольно-тренировочных циклов стартерных аккумуляторных батарей бронетехники в полевых условиях или при питании от трехфазной сети 380В. На развертывание станции требуется около 30 минут.

Под эксплуатацией военной техники на особый период подразумевается ее использование при введении чрезвычайного положения, сдерживании вооруженной агрессии и в период проведения антитеррористической операции.

Ранее мы сообщали, что Kia Sportage и Hyundai Santa Fe могут загореться даже на стоянке. Под отзывную кампанию попало полмиллиона машин.

Напомним, что названа техника, принятая украинской армией на вооружение. В списке значится банный комплекс, ракетная установка и новая РЛС.

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