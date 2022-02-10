ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Штабна машина та автомобільні майстерні: яка техніка з'явилася у ЗСУ на особливий період

Новость на русском →
Четвер 10 лютого 2022 11:29
Штабна машина та автомобільні майстерні: яка техніка з'явилася у ЗСУ на особливий період МШ-ПШ (Фото: mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили України прийняли в експлуатацію на особливий період кілька нових моделей машин. Серед них - штабний автомобіль і пересувні майстерні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Штабна машина МШ-ПШ з причепом базується на повнопривідному шасі МАЗ-63172. Вона дозволяє управляти військами в умовах відсутності або руйнування інфраструктури незалежно від пори року і часу доби. У модулях стінки виготовлені з сендвіч-панелей, змонтованих на металевому каркасі.

Нова штабна машина має стаціонарні системи життєзабезпечення: обігрівач, кондиціонер, фільтровентиляційну установку, Телекомунікаційне обладнання (дозволяє швидко розгорнути локальну мережу зв'язку), а також генератор і акумулятор.

Штабна машина та автомобільні майстерні: яка техніка з'явилася у ЗСУ на особливий періодТакож армія отримала пару автомобільних майстерень - МТО-80Д і ПРЗС-70д. літерний Індекс "Д" в назві обох моделей говорить про те, що на машини замість ненажерливих бензинових V8 встановлені турбодизельні двигуни. Майстерня з технічного обслуговування техніки МТО-80Д призначена для польового ремонту танків. Все обладнання змонтовано в єдиному кузові на базі автомобіля ЗІЛ-131, який призначений для проведення в польових умовах комплексу ремонтних робіт, а також для зарядки акумуляторних батарей під час військового ремонту танків.

Штабна машина та автомобільні майстерні: яка техніка з'явилася у ЗСУ на особливий періодПРЗС-70Д являє собою модернізовану пересувну ремонтно-зарядну станцію, також встановлену на шасі ЗІЛ-131. Вона призначена для зарядки, розрядки та проведення контрольно-тренувальних циклів стартерних акумуляторних батарей бронетехніки в польових умовах або при живленні від трифазної мережі 380В. на розгортання станції потрібно близько 30 хвилин.

Під експлуатацією військової техніки в особливий період мається на увазі її використання при введенні надзвичайного стану, стримуванні збройної агресії та під час проведення антитерористичної операції.

Раніше ми повідомляли, що Kia Sportage і Hyundai Santa Fe можуть загорітися навіть на стоянці. Під відкликну кампанію потрапило півмільйона машин.

Нагадаємо, що названа техніка, прийнята українською армією на озброєння. У списку значиться банний комплекс, ракетна установка і нова РЛС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору