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Саудовская Аравия врывается на рынок электрокаров: BMW и производитель iPhone помогут

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Пятница 03 декабря 2021 13:30
Саудовская Аравия врывается на рынок электрокаров: BMW и производитель iPhone помогут Фото: электромобиль Foxconn (nytimes.com)
Автор: Константин Широкун

Foxconn ведет переговоры с Саудовской Аравией о создании совместного предприятия, задачей которого будет производство электромобилей. Этот шаг поможет королевству диверсифицировать свою экономику, завязанную на нефтедобыче.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии создаст новую кампанию под названием Velocity, которая станет основным акционером совместного предприятия. Foxconn предоставит программное обеспечение, электронику и архитектуру для новых электромобилей, но останется миноритарной стороной в проекте.

Совместное предприятие может использовать платформу, лицензированную BMW, для создания своих электромобилей. BMW также ранее передала лицензию на свою платформу X5 вьетнамской компании VinFast.

Саудовская Аравия врывается на рынок электрокаров: BMW и производитель iPhone помогутСаудовская Аравия давно заинтересована в диверсификации своей экономики, чтобы не допустить чрезмерной зависимости от нефти. Создание отечественного автомобилестроения было частью этого плана, но до сих пор эти попытки не увенчались успехом.

В 2018 году государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел контрольный пакет акций компании Lucid Motors , чтобы побудить ее открыть производственную площадку недалеко от Джидды. Фонд также нанял Boston Consulting Group для изучения способов создания отечественной индустрии электромобилей. Саудовский фонд также планирует построить завод по производству аккумуляторов, который к 2028 году должен производить продукцию объемом 15 гигаватт-часов в год.

Напомним, что найдено уникальное "хранилище" рекордных запасов лития для аккумуляторных батарей. Необычное озеро расположено в США.

Ранее стало известно, что Renault займется переработкой старых автомобилей. На этом бизнесе французы рассчитывают заработать 1,1 миллиарда долларов.

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