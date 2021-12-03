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Саудівська Аравія вривається на ринок електрокарів: BMW і виробник iPhone допоможуть

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П'ятниця 03 грудня 2021 13:30
Саудівська Аравія вривається на ринок електрокарів: BMW і виробник iPhone допоможуть Фото: електромобіль Foxconn (nytimes.com)
Автор: Константин Широкун

Foxconn веде переговори з Саудівською Аравією про створення спільного підприємства, завданням якого буде виробництво електромобілів. Цей крок допоможе королівству диверсифікувати свою економіку, зав'язану на нафтовидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automotive News.

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії створить нову компанію під назвою Velocity, яка стане основним акціонером спільного підприємства. Foxconn надасть програмне забезпечення, електроніку та архітектуру для нових електромобілів, але залишиться міноритарною стороною в проекті.

Спільне підприємство може використовувати платформу, ліцензовану BMW, для створення своїх електромобілів. BMW також раніше передала ліцензію на свою платформу X5 в'єтнамської компанії VinFast.

Саудівська Аравія вривається на ринок електрокарів: BMW і виробник iPhone допоможутьСаудівська Аравія давно зацікавлена в диверсифікації своєї економіки, щоб не допустити надмірної залежності від нафти. Створення автомобілебудування було частиною цього плану, але до цих пір ці спроби не увінчалися успіхом.

У 2018 році державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії придбав контрольний пакет акцій компанії Lucid Motors, щоб спонукати її відкрити виробничий майданчик недалеко від Джидди. Фонд також найняв Boston Consulting Group для вивчення способів створення вітчизняної індустрії електромобілів. Саудівський фонд також планує побудувати завод з виробництва акумуляторів, який до 2028 року повинен виробляти продукцію об'ємом 15 гігават-годин на рік.

Нагадаємо, що знайдено унікальне "сховище" рекордних запасів літію для акумуляторних батарей. Незвичайне озеро розташоване в США.

Раніше стало відомо, що Renault займеться переробкою старих автомобілів. На цьому бізнесі французи розраховують заробити 1,1 мільярда доларів.

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