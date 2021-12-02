ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Заработать 1 млрд евро на мусоре: Renault займется переработкой старых автомобилей

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 19:50
Заработать 1 млрд евро на мусоре: Renault займется переработкой старых автомобилей Завод Renault Re-Factory во Флене, Франция (Фото: Renault)
Автор: Александр Мороз

Компания Renault переделает один из своих заводов под переработку автомобильного утиля. На этом бизнесе французы рассчитывают заработать 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Французский автопроизводитель займется непрофильным для себя бизнесом – переработкой и возвращением в строй отслуживших свой срок машин и комплектующих.

Идея состоит в том, что уже отправленные в утиль детали смогут быть вторично использованы в новых автомобилях. Чему их владельцы, конечно же, будут несказанно рады. Почти так же, как потолку салона из переработанных старых обоев в новом Kia Niro, о котором мы рассказывали ранее.

Заработать 1 млрд евро на мусоре: Renault займется переработкой старых автомобилей

Тем не менее, Renault сообщает, что новый бизнес по переработке автомобильного утиля уже к концу десятилетия принесет компании прибыль в 1 млрд евро (1,13 миллиарда долларов).

А глава Renault Group Лука де Мео заявил, что и строить-то ничего не надо – достаточно перепрофилировать под переработку вторсырья одно из слабо загруженных предприятий. И даже его назвал – это завод во французском городке Флене, расположенном в окрестностях Парижа.

Ежегодно через эту гигантскую мастерскую будут проходить до 45 000 подержанных автомобилей, а к 2025 году ежегодная выручка составит 200 миллионов евро.

Заработать 1 млрд евро на мусоре: Renault займется переработкой старых автомобилей

Напомним, что румынская марка Dacia, автомобили которой в Украине продаются под брендом Renault, объявила цены на новую модель Jogger. Пока машина предложена только в Европе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Renault
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения