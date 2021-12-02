Заработать 1 млрд евро на мусоре: Renault займется переработкой старых автомобилей

Компания Renault переделает один из своих заводов под переработку автомобильного утиля. На этом бизнесе французы рассчитывают заработать 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Французский автопроизводитель займется непрофильным для себя бизнесом – переработкой и возвращением в строй отслуживших свой срок машин и комплектующих.

Идея состоит в том, что уже отправленные в утиль детали смогут быть вторично использованы в новых автомобилях. Чему их владельцы, конечно же, будут несказанно рады. Почти так же, как потолку салона из переработанных старых обоев в новом Kia Niro, о котором мы рассказывали ранее.

Тем не менее, Renault сообщает, что новый бизнес по переработке автомобильного утиля уже к концу десятилетия принесет компании прибыль в 1 млрд евро (1,13 миллиарда долларов).

А глава Renault Group Лука де Мео заявил, что и строить-то ничего не надо – достаточно перепрофилировать под переработку вторсырья одно из слабо загруженных предприятий. И даже его назвал – это завод во французском городке Флене, расположенном в окрестностях Парижа.

Ежегодно через эту гигантскую мастерскую будут проходить до 45 000 подержанных автомобилей, а к 2025 году ежегодная выручка составит 200 миллионов евро.

Напомним, что румынская марка Dacia, автомобили которой в Украине продаются под брендом Renault, объявила цены на новую модель Jogger. Пока машина предложена только в Европе.