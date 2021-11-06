"Народная" маршрутка Богдан отпраздновала день рождения

Первый товарный экземпляр автобуса Богдан А091 покинул цех Черкасского авторемонтного завода 4 ноября 1999 года. За несколько лет новинка стала самой массовой "маршруткой" не только в Украине, но и во многих странах ближнего зарубежья.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Автоцентр.
Над созданием принципиально нового автобуса трудился коллектив ОАО "Укравтобуспром", который в то время был ведущим НИИ по созданию и испытаниям пассажирской техники. Впервые в массовом отечественном автобусостроении "Богдан" получил стеклопластиковые передние и задние стенки кузова. Применение в задней подвеске пневморессорной подвески существенно добавляло пассажирам комфорта в сравнении с автобусами на шасси грузовиков.
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