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Tesla открывает доступ к своим зарядкам всем электромобилям, но есть несколько условий

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Пятница 05 ноября 2021 09:16
Tesla открывает доступ к своим зарядкам всем электромобилям, но есть несколько условий Фото: Tesla Supercharger (caranddriver.com)
Автор: Константин Широкун

Tesla делает первый шаг по допуску сторонних электромобилей к своей глобальной сети быстрых зарядных станций, которая насчитывает 25 тысяч постов по всему миру. Эксперимент стартует в Нидерландах и если окажется успешным, программа заработает и на других рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Car and Driver.

В ходе первого этапа использования зарядных станций Tesla всеми электромобилями компания обратит внимание на проблемы, связанные с перегрузками зарядных станций. Если оборудование будет выдерживать, и владельцы Tesla не будут простаивать в больших очередях, то компания допустит к Supercharger электромобили других марок на всех рынках.

Эксперимент американского автопроизводителя начался в Нидерландах по той причине, что страна лидируют в Европе по количеству зарядных станций на душу населения. Здесь насчитывая почти 75 тысяч терминалов, а это почти треть зарядок от общего количества электрозарядок в ЕС.

Таким образом, нагрузки на Supercharger в этой стране должны быть самыми скромными. По мнению Tesla, если и в Нидерландах оборудование не будет выдерживать, то открывать свободный доступ к зарядкам в других странах будет не лучшей идеей.

Tesla открывает доступ к своим зарядкам всем электромобилям, но есть несколько условийТакже пользоваться зарядками в рамках пилотного проекта могут лишь те владельцы электромобилей, которые на законном основании проживают в Нидерландах. Водителей обяжут скачать приложение для смартфонов, создать свою учетную запись и выбрать удобный способ оплаты.

Водителям "не-Tesla" также необходимо будет сообщить приложению, какой именно зарядный кабель они используют.

Ранее мы писали, что представлен электрический купе-кроссовер Volkswagen ID.5. На старте продаж доступно два заднеприводных варианта с электромоторами на 174 и 204 л.с.

Также сообщалось, что в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar. Седаны выпускаются на совместном предприятии промышленной АзерМаш и Iran Khodro.

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