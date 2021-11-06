"Народна" маршрутка Богдан відсвяткувала день народження

Перший товарний екземпляр автобуса Богдан А091 покинув цех Черкаського авторемонтного заводу 4 листопада 1999 року. За кілька років новинка стала наймасовішою "маршруткою" не тільки в Україні, але і в багатьох країнах ближнього зарубіжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Автоцентр.
Над створенням принципово нового автобуса трудився колектив ВАТ "Укравтобуспром", який на той час був провідним НДІ зі створення і випробувань пасажирської техніки. Вперше в масовому вітчизняному автобусобудуванні "Богдан" отримав склопластикові передні і задні стінки кузова. Застосування в задній підвісці пневморесорної підвіски істотно додавало пасажирам комфорту в порівнянні з автобусами на шасі вантажівок.
Раніше ми писали, що найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував в Європі. крос-хетчбек назвали Toyota Aygo X.
Також повідомлялося, що Tesla відкриває доступ до своїх зарядок всім електромобілям. Експеримент стартує в Нідерландах.