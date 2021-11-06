"Народна" маршрутка Богдан відсвяткувала день народження

Перший товарний екземпляр автобуса Богдан А091 покинув цех Черкаського авторемонтного заводу 4 листопада 1999 року. За кілька років новинка стала наймасовішою "маршруткою" не тільки в Україні, але і в багатьох країнах ближнього зарубіжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Автоцентр.

Над створенням принципово нового автобуса трудився колектив ВАТ "Укравтобуспром", який на той час був провідним НДІ зі створення і випробувань пасажирської техніки. Вперше в масовому вітчизняному автобусобудуванні "Богдан" отримав склопластикові передні і задні стінки кузова. Застосування в задній підвісці пневморесорної підвіски істотно додавало пасажирам комфорту в порівнянні з автобусами на шасі вантажівок.

"Богдан" оснастили японським дизельним двигуном Isuzu. Мотор розвивав 146 к.с. і дозволяв машині розігнатися до 90 км/ч. цієї ж фірми на автобусі була Трансмісія, провідний міст, підвіска і навіть основні органи управління. Спочатку модель А091 не користувалася стабільним попитом, але з часом ринок розсмакував новинку.

У 2000 році побудували 50 машин, 7 грудня 2001 року відзначили випуск вже 200-го Богдана, а 13 травня 2003 року побудували 1000-й автобус. Всього ж з 1999 по 2005 рік в Черкасах побудували трохи більше 2400 автобусів Богдан А091 в різних модифікаціях. Йому на зміну прийшла вдосконалена модель з індексом А092.

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