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Самый компактный и дешевый кроссовер Toyota дебютировал на европейском рынке

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Пятница 05 ноября 2021 11:57
Самый компактный и дешевый кроссовер Toyota дебютировал на европейском рынке Городской кроссовер Toyota Aygo X (Фото: Toyota)
Автор: Александр Мороз

В Европе представлен кросс-хэтчбек Toyota Aygo X. Новинка стала самым компактным и доступным кроссовером марки на европейском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Первые два поколения своего самого маленького автомобиля в Европе Toyota создала в сотрудничестве с альянсом Peugeot-Citroën, однако новый Aygo – полностью японская разработка.

Самый компактный и дешевый кроссовер Toyota дебютировал на европейском рынке

Помимо отказа от связей с PSA Group, Toyota Aygo эволюционировал от хэтчбека к кроссоверу – об этом говорит приставка "X" в имени. В сравнении с предшественником автомобиль стал на 235 мм длиннее (до 3700 мм), а 90-миллиметровая прибавка в колесной базе наверняка порадует задних пассажиров.

Несмотря на значительный прирост в размерах, диаметр поворота составляет всего 4,7 метра, что делает этот автомобиль комфортным в городских джунглях с узкими и оживленными улицами. На 60 литров увеличился и объем багажного отделения, который при сложенных сиденьях второго ряда составляет 829 литров.

Самый компактный и дешевый кроссовер Toyota дебютировал на европейском рынке

Чтобы подчеркнуть принадлежность к классу кроссоверов, Aygo X снабдили массивными черными молдингами на колесных арках, увеличили на 11 мм дорожный просвет и приподняли на 55 мм водительское сиденье.

Самый компактный и дешевый кроссовер Toyota дебютировал на европейском рынке

Салон новинки радует яркими акцентами в отделке и приборной панелью с девятидюймовым сенсорным экраном. Несмотря на бюджетность паркетника, в список оснащения входят полностью светодиодная оптика, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль и полный набор систем безопасности.

Самый компактный и дешевый кроссовер Toyota дебютировал на европейском рынке

В движение Toyota Aygo X приводится безальтернативным трехцилиндровым "атмосферником" объемом в 1 литр, развивающим 72 л.с. и 93 Нм крутящего момента. Пару силовому агрегату составят пятиступенчатая "механика" либо вариатор.

Самый компактный и дешевый кроссовер Toyota дебютировал на европейском рынке

После ухода из А-сегмента Peugeot 108 и Citroën C1, Toyota стала полноправным владельцем завода в Чешской Республике, где раньше производились модели в рамках уже несуществующего совместного предприятия.

Европейские продажи нового Aygo X стартуют в начале 2022 года. Цены пока не объявлены, но уходящий хэтчбек стоит от 13 тысяч евро.

Напомним, что в ближайшие несколько лет компания Toyota начнет устанавливать мультимедийный комплекс Audio Multimedia нового поколения. Новейшую "мультимедийку" получат все модели марки.

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