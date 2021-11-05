Самый компактный и дешевый кроссовер Toyota дебютировал на европейском рынке

В Европе представлен кросс-хэтчбек Toyota Aygo X. Новинка стала самым компактным и доступным кроссовером марки на европейском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Первые два поколения своего самого маленького автомобиля в Европе Toyota создала в сотрудничестве с альянсом Peugeot-Citroën, однако новый Aygo – полностью японская разработка.

Помимо отказа от связей с PSA Group, Toyota Aygo эволюционировал от хэтчбека к кроссоверу – об этом говорит приставка "X" в имени. В сравнении с предшественником автомобиль стал на 235 мм длиннее (до 3700 мм), а 90-миллиметровая прибавка в колесной базе наверняка порадует задних пассажиров.

Несмотря на значительный прирост в размерах, диаметр поворота составляет всего 4,7 метра, что делает этот автомобиль комфортным в городских джунглях с узкими и оживленными улицами. На 60 литров увеличился и объем багажного отделения, который при сложенных сиденьях второго ряда составляет 829 литров.

Чтобы подчеркнуть принадлежность к классу кроссоверов, Aygo X снабдили массивными черными молдингами на колесных арках, увеличили на 11 мм дорожный просвет и приподняли на 55 мм водительское сиденье.

Салон новинки радует яркими акцентами в отделке и приборной панелью с девятидюймовым сенсорным экраном. Несмотря на бюджетность паркетника, в список оснащения входят полностью светодиодная оптика, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль и полный набор систем безопасности.

В движение Toyota Aygo X приводится безальтернативным трехцилиндровым "атмосферником" объемом в 1 литр, развивающим 72 л.с. и 93 Нм крутящего момента. Пару силовому агрегату составят пятиступенчатая "механика" либо вариатор.

После ухода из А-сегмента Peugeot 108 и Citroën C1, Toyota стала полноправным владельцем завода в Чешской Республике, где раньше производились модели в рамках уже несуществующего совместного предприятия.

Европейские продажи нового Aygo X стартуют в начале 2022 года. Цены пока не объявлены, но уходящий хэтчбек стоит от 13 тысяч евро.

Напомним, что в ближайшие несколько лет компания Toyota начнет устанавливать мультимедийный комплекс Audio Multimedia нового поколения. Новейшую "мультимедийку" получат все модели марки.