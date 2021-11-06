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"Народная" маршрутка Богдан отпраздновала день рождения

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Суббота 06 ноября 2021 10:16
"Народная" маршрутка Богдан отпраздновала день рождения Фото: автобус "Богдан" А091 (autocentre.ua)
Автор: Константин Широкун

Первый товарный экземпляр автобуса Богдан А091 покинул цех Черкасского авторемонтного завода 4 ноября 1999 года. За несколько лет новинка стала самой массовой "маршруткой" не только в Украине, но и во многих странах ближнего зарубежья.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Автоцентр.

Над созданием принципиально нового автобуса трудился коллектив ОАО "Укравтобуспром", который в то время был ведущим НИИ по созданию и испытаниям пассажирской техники. Впервые в массовом отечественном автобусостроении "Богдан" получил стеклопластиковые передние и задние стенки кузова. Применение в задней подвеске пневморессорной подвески существенно добавляло пассажирам комфорта в сравнении с автобусами на шасси грузовиков.

&quot;Народная&quot; маршрутка Богдан отпраздновала день рождения"Богдан" оснастили японским дизельным двигателем Isuzu. Мотор развивал 146 л.с. и позволял машине разогнаться до 90 км/ч. Этой же фирмы на автобусе была трансмиссия, ведущий мост, подвеска и даже основные органы управления. Поначалу модель А091 не пользовалась стабильным спросом, но со временем рынок распробовал новинку.

&quot;Народная&quot; маршрутка Богдан отпраздновала день рожденияВ 2000 году построили 50 машин, 7 декабря 2001 года отметили выпуск уже 200-го Богдана, а 13 мая 2003 года построили 1000-й автобус. Всего же с 1999 по 2005 год в Черкассах построили чуть больше 2400 автобусов Богдан А091 в различных модификациях. Ему на смену пришла усовершенствованная модель с индексом А092.

Ранее мы писали, что самый компактный и дешевый кроссовер Toyota дебютировал в Европе. кросс-хэтчбек назвали Toyota Aygo X.

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