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"Народна" маршрутка Богдан відсвяткувала день народження

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Субота 06 листопада 2021 10:16
"Народна" маршрутка Богдан відсвяткувала день народження Фото: автобус "Богдан" А091 (autocentre.ua)
Автор: Константин Широкун

Перший товарний екземпляр автобуса Богдан А091 покинув цех Черкаського авторемонтного заводу 4 листопада 1999 року. За кілька років новинка стала наймасовішою "маршруткою" не тільки в Україні, але і в багатьох країнах ближнього зарубіжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Автоцентр.

Над створенням принципово нового автобуса трудився колектив ВАТ "Укравтобуспром", який на той час був провідним НДІ зі створення і випробувань пасажирської техніки. Вперше в масовому вітчизняному автобусобудуванні "Богдан" отримав склопластикові передні і задні стінки кузова. Застосування в задній підвісці пневморесорної підвіски істотно додавало пасажирам комфорту в порівнянні з автобусами на шасі вантажівок.

&quot;Народна&quot; маршрутка Богдан відсвяткувала день народження"Богдан" оснастили японським дизельним двигуном Isuzu. Мотор розвивав 146 к.с. і дозволяв машині розігнатися до 90 км/ч. цієї ж фірми на автобусі була Трансмісія, провідний міст, підвіска і навіть основні органи управління. Спочатку модель А091 не користувалася стабільним попитом, але з часом ринок розсмакував новинку.

&quot;Народна&quot; маршрутка Богдан відсвяткувала день народженняУ 2000 році побудували 50 машин, 7 грудня 2001 року відзначили випуск вже 200-го Богдана, а 13 травня 2003 року побудували 1000-й автобус. Всього ж з 1999 по 2005 рік в Черкасах побудували трохи більше 2400 автобусів Богдан А091 в різних модифікаціях. Йому на зміну прийшла вдосконалена модель з індексом А092.

Раніше ми писали, що найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував в Європі. крос-хетчбек назвали Toyota Aygo X.

Також повідомлялося, що Tesla відкриває доступ до своїх зарядок всім електромобілям. Експеримент стартує в Нідерландах.

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