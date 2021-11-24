Розкіш у п'ятому поколінні: новий Range Rover стартував в Україні

На українському ринку стартували продажі розкішного позашляховика Range Rover нового покоління. П'ята генерація легендарної моделі була представлена 24 листопада на спеціальній презентації під Києвом.

Про ціни та особливості машин для українського ринку читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Такий же, але зовсім інакший - Range Rover п'ятого покоління зберіг спадкоємність в дизайні, але отримав абсолютно новий кузов, сучасну платформу і нові двигуни. Новинка пропонує виконання зі стандартною і довгою базою, а також широку гаму версій під різні запити цільової аудиторії.

Раніше ми детально розповідали, які технічні та інтер'єрні особливості у машини нового покоління, а зараз зупинимося на специфіці моделі для ринку України, позначивши мотори та комплектації, які будуть доступні українському покупцеві.

Двигуни Range Rover для українського ринку

Основна ставка зроблена на дизельні мотори з технологією "м'який гібрид". Рядна 3-літрова "шістка" з турбонаддувом доступна в трьох варіантах D250, D300 і D350 потужністю 250, 300 і 350 к.с. відповідно. Бензинових моторів два: молодший P400 розвиває 400 к.с., а флагманський P530 - це 4,4-літровий двигун від BMW потужністю 530 к. с. і максимальним крутним моментом 750 Нм.

Вибір моторів для довгобазних версій обмежена двома найпотужнішими агрегатами-дизельним D350 і бензиновим P530. У Європі модель має і гібридні версії, їх поява в Україні очікується наступного року.

Комплектації Range Rover в Україні

Для позашляховика запропоновано широку гаму модифікацій. У початкових модифікацій SE і HSE тризонний клімат-контроль, пневматична підвіска з електронним управлінням, медіасистема з 13,1-дюймовим сенсорним дисплеєм і бездротовою підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. У більш розкішної Autobiography - чотиризонний "клімат", 22-дюймові колеса, двері багажника з електроприводом та багато іншого.

Ексклюзивна версія First Edition на основі Autobiography буде доступна протягом першого року випуску після виводу моделі на ринок. Колеса тут вже на дюйм більше (23 дюйми), в інтер'єрі використовується оздоблення деревом з інкрустацією, на порогах – алюмінієві накладки з назвою версії. А задні пасажири мають власну розважальну систему з парою 11,4-дюймових моніторів.

А з січня 2022 року в гаму додасться особлива версія Range Rover SV, підготовлена підрозділом Special Vehicle Operations. У цьому випадку цього автомобіля ставка зроблена на розкіш і індивідуалізацію. Серед ексклюзивних матеріалів оздоблення - метал з гальванічним покриттям, гладка кераміка, мозаїчне маркетрі, м'яка напіванілінова шкіра, екологічний текстиль без використання шкіри. Для екстер'єру будуть доступні додаткові варіанти дизайну SV Serenity і SV Intrepid.

Ціна нового Range Rover в Україні

Ціни на новинку стартують з позначки 3,6 мільйона гривень. Версії SE і HSE в короткобазному виконанні обійдуться мінімум в 4,17 і 4,43 млн відповідно. Такі ж машини з довгою базою - 4,88 і 5,14 мільйона гривень.

Більш розкішний варіант Autobiography оцінений в 4,97 млн грн за коротку базу і 5,65 млн - за довгу. Версія First Edition стартує з 5,48 мільйона (5,93 млн за довгобазне виконання). Вартість ексклюзивної модифікації SV буде оголошена ближче до старту продажів.

Бути дефіциту: попит на новий Range Rover в Україні

Перші автомобілі приїдуть до нас влітку 2022 року, а загальні плани продажу на наступний рік заявлені у кількості 350 машин. За підрахунками імпортера, на новинку припаде 20% від загальних продажів Land Rover у нашій країні наступного року.

Станом на день офіційної презентації Range Rover в Україні передзамовлено вже 210 машин або 60%. Іншими словами, клієнти готові купувати машину, навіть не бачачи її живцем.

Нагадавши, Mercedes запатентувала інноваційну технологію гальмування за допомогою моментального зниження тиску в шинах. Нова розробка призначена для використання на електромобілях.