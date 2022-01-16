В Rolls-Royce рады смертности от COVID-19: продажи элитных авто бьют рекорды

В 2021 году Rolls-Royce установил абсолютный рекорд продаж в своей истории. В компании полагают, что такой результат вызван не в последнюю очередь пандемией COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на .

В прошлом году продажи элитных автомобилей Rolls-Royce по всему миру составили 5586 единиц. Это на 49% больше по сравнению с 2020 годом и является абсолютным рекордом за всю 117-летнюю историю компании.

В комментарии изданию The Financial Times генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос отметил, что такой результат объясняется, в том числе, продолжающейся пандемией коронавируса. COVID-19 помог людям осознать, что "жизнь может быть короткой", побуждая их тратить деньги на приятные вещи. Что в итоге и привело к рекордным продажам люксового автомобильного бренда.

"В результате COVID19 многие люди пережили потерю близких, умерших от коронавируса, - отметил топ-менеджер Rolls-Royce. - Это привело их к мысли, что лучше жить здесь и сейчас, чем откладывать на потом, что в свою очередь значительно помогло продажам Rolls-Royce".

Напомним, компания Rolls-Royce объявила, что готовит второй кабриолет Boat Tail за 28 млн долларов. Первый экземпляр самого дорого автомобиля в мире был представлен в октябре 2021 года, а его заказчиками считаются Бейонсе и Джей Зи.