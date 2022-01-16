В Rolls-Royce раді смертності від COVID-19: продажі елітних авто б'ють рекорди

У 2021 році Rolls-Royce встановив абсолютний рекорд продажів у своїй історії. У компанії вважають, що такий результат викликаний не в останню чергу пандемією COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на .

Минулого року продажі елітних автомобілів Rolls-Royce по всьому світу склали 5586 одиниць. Це на 49% більше в порівнянні з 2020 роком і є абсолютним рекордом за всю 117-річну історію компанії.

У коментарі виданню The Financial Times генеральний директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос зазначив, що такий результат пояснюється, в тому числі триваючою пандемією коронавірусу. COVID-19 допоміг людям усвідомити, що "життя може бути коротким", спонукаючи їх витрачати гроші на приємні речі. Що в підсумку й призвело до рекордних продажів люксового автомобільного бренду.

"В результаті COVID-19 багато людей пережили втрату близьких, померлих від коронавірусу, - зазначив топ-менеджер Rolls-Royce. - Це привело їх до думки, що краще жити тут і зараз, ніж відкладати на потім, що своєю чергою значно допомогло продажам Rolls-Royce".

Нагадавши, компанія Rolls-Royce оголосила, що готує другий кабріолет Boat Tail за 28 млн доларів. Перший екземпляр найдорожчого автомобіля у світі був представлений в жовтні 2021 року, а його замовниками вважаються Бейонсе і Джей Зі.