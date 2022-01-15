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Как у Бейонсе и Джея Зи: Rolls-Royce построит второй кабриолет Boat Tail ценой 28 млн долларов

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Суббота 15 января 2022 21:38
Как у Бейонсе и Джея Зи: Rolls-Royce построит второй кабриолет Boat Tail ценой 28 млн долларов Rolls-Royce Boat Tail (Фото: Rolls-Royce)
Автор: Вадим Добровольский

Второй экземпляр сверхдорогого кабриолета Rolls-Royce Boat Tail будет выпущен весной этого года. Первый автомобиль лимитированной серии обошелся заказчику в 28 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Forbes.

В подразделении Rolls-Royce Bespoke, занимающемся созданием автомобилей по индивидуальным заказам клиентов марки, сообщили, что уже в конце весны будет построен второй экземпляр Rolls-Royce Boat Tail. В октябре 2021 года этот автомобиль произвел фурор и сенсацию, как самый дорогой автомобиль в мире.

Как у Бейонсе и Джея Зи: Rolls-Royce построит второй кабриолет Boat Tail ценой 28 млн долларов

Шутка ли, стоимость Rolls-Royce Boat Tail составила 28 млн долларов! Именно столько заплатили за машину заказчики, которыми считаются звездная пара Бейонсе и Джей Зи.

Всего компания построит три таких автомобиля, а второй экземпляр будет представлен миру в конце мая на мероприятии Concorso Villa d’Este в Италии. Второй по счету Rolls-Royce Boat Tail сохранит ту же конструкцию с 6,75-литровым двигателем V12 от флагманской модели Phantom, но обязательно будет отличаться дизайном и отделкой салона.

Как у Бейонсе и Джея Зи: Rolls-Royce построит второй кабриолет Boat Tail ценой 28 млн долларов

Как ранее заявляли в Rolls-Royce, двух одинаковых Boat Tail не будет. Да и заказчикам это не надо - когда платишь за автомобиль без малого 30 млн долларов, ожидаешь максимальной эксклюзивности. Цена второго экземпляра пока неизвестна, но наверняка она будет сравнима с первой машиной серии.

Напомним, Tesla снова отложила запуск в производство пикапа Cybertruck. Теперь начало серийного выпуска ожидается в первом квартале 2023 года

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