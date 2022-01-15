Tesla снова отложила запуск Cybertruck: назван новый срок, и это не 2022 год

Компания Tesla планирует начать производство долгожданного электропикапа Cybertruck в конце первого квартала 2023 года. Предыдущим сроком был конец этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Информированный источник агентства Reuters пояснил, что очередная задержка связана с доработками конструкции Tesla Cybertruck, а также изменением некоторых функций и характеристик, с целью сделать новинку более продвинутой, поскольку конкуренция в этом сегменте накаляется.

Напомним, что компании Ford Motor и Rivian Automotive уже опередили Tesla, приступив к выпуску своих электрических пикапов. В начале этого месяца Ford вообще заявил, что удвоит выпуск F-150 Lightning - до 150 тысяч автомобилей в год.

Что касается Tesla, то недавно она удалила ссылку на производственный график с веб-сайта заказов Cybertruck. Ожидается, что компания выпустит ограниченное число пикапов Cybertruck на своем новом заводе в Техасе к концу первого квартала 2023 года - с последующим увеличением объемов производства.

Окончательно ситуацию прояснит глава Tesla Илон Маск, который представит обновленную "дорожную карту" производства во время своего отчета о финансовой деятельности компании 26 января.

Серийный Tesla Cybertruck сейчас проходит финишные испытания. Цены на электрический пикап составят от 39 990 до 69 990 долларов.

Напомним, что глава компании Tesla Илон Маск подтвердил, что не собирается предлагать какую-либо цветовую палитру для пикапа Cybertruck. По крайней мере, на старте продаж.