Як у Бейонсе і Джея Зі: Rolls-Royce побудує другий кабріолет Boat Tail ціною 28 млн доларів

Другий екземпляр наддорогого кабріолета Rolls-Royce Boat Tail буде випущений навесні цього року. Перший автомобіль лімітованої серії обійшовся замовнику у 28 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Forbes.

У підрозділі Rolls-Royce Bespoke, що займається створенням автомобілів за індивідуальними замовленнями клієнтів марки, повідомили, що вже в кінці весни буде побудований другий екземпляр Rolls-Royce Boat Tail. У жовтні 2021 року цей автомобіль викликав фурор і сенсацію, як найдорожчий автомобіль у світі.

Чи жарт, вартість Rolls-Royce Boat Tail склала 28 млн доларів! Саме стільки заплатили за машину замовники, якими вважаються зоряна пара Бейонсе і Джей Зі.

Всього компанія побудує три таких автомобілі, а другий екземпляр буде представлений світу в кінці травня на заході Concorso Villa d'este в Італії. Другий Rolls-Royce Boat Tail збереже ту ж конструкцію з 6,75-літровим двигуном V12 від флагманської моделі Phantom, але обов'язково буде відрізнятися дизайном і оздобленням салону.

Як раніше заявляли в Rolls-Royce, двох однакових Boat Tail не буде. Та й замовникам це не треба - коли платиш за автомобіль мало не 30 млн доларів, очікуєш максимальної ексклюзивності. Ціна другого примірника поки невідома, але напевно вона буде порівнянна з першою машиною серії.

Нагадавши, Tesla знову відклала запуск у виробництво пікапа Cybertruck. Тепер початок серійного випуску очікується в першому кварталі 2023 року