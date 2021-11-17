Renault анонсировал компактный городской электромобиль в ретростиле

Компания Renault подготовила концептуальный электромобиль Air4 по случаю 60-летнего юбилея культового хэтчбека 4L. Публике новинку продемонстрируют 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Renault.

Компактный электрический хэтчбек Renault Air4 разработан совместно с TheArsenale. Анонсирующее премьеру видео показывает, что концепт-кар получит современную интерпретацию культовой узнаваемой фронтальной части автомобиля 4L.

Электромобиль оснастят фирменным логотипом Renault с подсветкой, который обрамлен круглыми фарами с характерными светодиодными дневными ходовыми огнями. Вертикальные светодиодные фонари отдают дань уважения хромированным ручкам открывания капота на оригинальном Renault 4.

Концепт-кар на боковинах кузова и на пятой двери получит логотип в честь 60-летия оригинальной модели. Французский автопроизводитель держит в секрете подробности о силовой установке новинки. Предполагается, что концептуальный хэтчбек может стать прообразом городского электромобиля.

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