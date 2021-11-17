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Renault анонсировал компактный городской электромобиль в ретростиле

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Среда 17 ноября 2021 12:52
Renault анонсировал компактный городской электромобиль в ретростиле Фото: Renault Air4 (media.renaultgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Renault подготовила концептуальный электромобиль Air4 по случаю 60-летнего юбилея культового хэтчбека 4L. Публике новинку продемонстрируют 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Renault.

Компактный электрический хэтчбек Renault Air4 разработан совместно с TheArsenale. Анонсирующее премьеру видео показывает, что концепт-кар получит современную интерпретацию культовой узнаваемой фронтальной части автомобиля 4L.

Электромобиль оснастят фирменным логотипом Renault с подсветкой, который обрамлен круглыми фарами с характерными светодиодными дневными ходовыми огнями. Вертикальные светодиодные фонари отдают дань уважения хромированным ручкам открывания капота на оригинальном Renault 4.

Renault анонсировал компактный городской электромобиль в ретростилеКонцепт-кар на боковинах кузова и на пятой двери получит логотип в честь 60-летия оригинальной модели. Французский автопроизводитель держит в секрете подробности о силовой установке новинки. Предполагается, что концептуальный хэтчбек может стать прообразом городского электромобиля.

Ранее мы писали, что Porsche показала сразу две новые версии электромобиля Taycan. Главной новинкой стал универсал Taycan Sport Turismo без внедорожного обвеса.

Также сообщалось, что Toyota для защиты ДВС создала альянс с четырьмя японскими производителями. Цель – максимально отсрочить прекращение производства машин с двигателями внутреннего сгорания.

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