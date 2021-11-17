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Renault анонсував компактний міський електромобіль у ретростилі

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Середа 17 листопада 2021 12:52
Renault анонсував компактний міський електромобіль у ретростилі Фото: Renault Air4 (media.renaultgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Renault підготувала концептуальний електромобіль Air4 з нагоди 60-річного ювілею культового хетчбека 4L. Публіці новинку продемонструють 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Renault.

Компактний електричний хетчбек Renault Air4 розроблений спільно з The Arsenale. На тизерному відео помітно, що концепт-кар отримає сучасну інтерпретацію культової впізнаваної фронтальної частини автомобіля 4L.

Електромобіль оснастять фірмовим логотипом Renault з підсвічуванням, який обрамлений круглими фарами з характерними світлодіодними денними ходовими вогнями. Вертикальні світлодіодні ліхтарі віддають данину поваги хромованим ручкам відкривання капота на оригінальному Renault 4.

Renault анонсував компактний міський електромобіль у ретростиліКонцепт-кар на боковинах кузова і на п'ятій двері отримає логотип на честь 60-річчя оригінальної моделі. Французький автовиробник тримає в секреті подробиці про силову установку новинки. Передбачається, що концептуальний хетчбек може стати прообразом міського електромобіля.

Раніше ми писали, що Porsche показала відразу дві нові версії електромобіля Taycan. Головною новинкою став Універсал Taycan Sport Turismo без позашляхового обважування.

Також повідомлялося, що Toyota для захисту ДВС створила альянс з чотирма японськими виробниками. Мета - максимально відстрочити припинення виробництва машин з двигунами внутрішнього згоряння.

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