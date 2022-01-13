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Проверка на прочность: новый Toyota Land Cruiser 300 испытали в первом независимом краш-тесте

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Четверг 13 января 2022 09:07
Проверка на прочность: новый Toyota Land Cruiser 300 испытали в первом независимом краш-тесте Фото: краш-тест Toyota Land Cruiser 300 (ancap.com.au)
Автор: Константин Широкун

Японский внедорожник подвергся испытаниям в лаборатории ANCAP. Суммарно машина набрала максимальную оценку в пять звезд.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт организации.

Австралийская компания ANCAP несколько лет назад уравняла свою оценочную методику со своими европейскими коллегами из EuroNCAP, потому краш-тесты, проведенные на другом конце планеты, можно корректно приравнять к европейским.

Проверка на прочность: новый Toyota Land Cruiser 300 испытали в первом независимом краш-тесте За защиту взрослых и детей внедорожник получил 89 и 88% из ста возможных. Несмотря на столь внушительные габариты и высокий капот, безопасность пешеходов составила 81 из 100 баллов. Самую низкую оценку в 77% получил комплекс систем активной безопасности машины.

При этом даже в базовую комплектацию Land Cruiser включены 10 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения в экстренной ситуации и удержания в полосе.

Напомним, что Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд. Прототип призван показать потенциал будущих моделей возрожденного бренда.

Ранее сообщалось, что в США названы победители конкурса "Авто года". Среди номинантов нет ни одного электромобиля.

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