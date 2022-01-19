Пять версий и украинские цены: что известно о новом серийном электромобиле Porsche

Семейство электромобилей Porsche Taycan пополнилось третьей моделью – универсалом Sport Turismo. От уже известного и протестированного нами кросс-универсала Cross Turismo новинка отличается в большей степени дизайном, но не обошлось и без новых возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Porsche.

Новый электромобиль вскоре появится и на украинском рынке. Всего для модели будет предложено пять версий. Первый представитель семьи Taycan Sport Turismo, версия GTS, появится на украинском рынке в конце февраля 2022 года, но заказать машину можно уже сегодня. Цены на новинку стартуют с отметки в 3 861 215 грн.

В середине марта клиентам будут доступны уже все версии нового электромобиля. Базовым является заднеприводный Taycan Sport Turismo с силовой установкой мощностью 326 л.с. Цена на начальную модификацию Sport Turismo – от 2 555 925 грн.

Полноприводный Taycan 4S Sport Turismo получает в добавок второй электромотор, которые суммарно выдают 435 л.с. Модификации Taycan GTS Sport Turismo и Taycan Turbo Sport Turismo имеют мощность 517 и 625 л.с. соответственно.

На вершине модельной линейки - Taycan Turbo S Sport Turismo мощностью 761 л.с. Цена топового суперкара, которому под силу разогнаться с места до 100 км/ч всего за 2,8 секунды – от 5 404 415 грн.

Для нового универсала для модели доступно два варианта тяговой батареи – стандартная и Plus емкостью 83,7 кВт∙ч. Самым большим запасом хода обладает Taycan 4S Sport Turismo, который способен проезжать на одном заряде до 498 км по данным WLTP.

А в чем же главная фишка новинки? Для Sport Turismo в Porsche придумала новую опцию, которой раньше не было на других электромобилях марки. Панорамная крыша универсала получила управление интенсивностью автоматического затемнения. Также "панорама" получила функцию защиты от электрических бликов. Большая стеклянная поверхность разделена на девять секций, которыми можно управлять индивидуально: отдельные участки или всю крышу можно сделать прозрачными или наоборот.

Первые экземпляры нового электромобиля от Porsche ожидаются в Украине уже в конце зимы.

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