Пять версий и украинские цены: что известно о новом серийном электромобиле Porsche

Семейство электромобилей Porsche Taycan пополнилось третьей моделью – универсалом Sport Turismo. От уже известного и протестированного нами кросс-универсала Cross Turismo новинка отличается в большей степени дизайном, но не обошлось и без новых возможностей.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Porsche.
Новый электромобиль вскоре появится и на украинском рынке. Всего для модели будет предложено пять версий. Первый представитель семьи Taycan Sport Turismo, версия GTS, появится на украинском рынке в конце февраля 2022 года, но заказать машину можно уже сегодня. Цены на новинку стартуют с отметки в 3 861 215 грн.
Полноприводный Taycan 4S Sport Turismo получает в добавок второй электромотор, которые суммарно выдают 435 л.с. Модификации Taycan GTS Sport Turismo и Taycan Turbo Sport Turismo имеют мощность 517 и 625 л.с. соответственно.
Для нового универсала для модели доступно два варианта тяговой батареи – стандартная и Plus емкостью 83,7 кВт∙ч. Самым большим запасом хода обладает Taycan 4S Sport Turismo, который способен проезжать на одном заряде до 498 км по данным WLTP.
Первые экземпляры нового электромобиля от Porsche ожидаются в Украине уже в конце зимы.
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