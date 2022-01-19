П'ять версій і українські ціни: що відомо про новий серійний електромобіль Porsche

Сімейство електромобілів Porsche Taycan поповнилося третьою моделлю-універсалом Sport Turismo. Від вже відомого та протестованого нами крос-уніерсала Cross Turismo новинка відрізняється більшою мірою дизайном, але не обійшлося і без нових можливостей.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Porsche.
Новий електромобіль незабаром з'явиться і на українському ринку. Всього для моделі буде запропоновано п'ять версій. Перший представник сім'ї Taycan Sport Turismo, версія GTS, з'явиться на українському ринку в кінці лютого 2022 року, але замовити машину можна вже сьогодні. Ціни на новинку стартують з позначки в 3 861 215 грн.
Повнопривідний Taycan 4S Sport Turismo отримує в добавок другий електромотор, які сумарно видають 435 к.с. модифікації Taycan GTS Sport Turismo і Taycan Turbo Sport Turismo мають потужність 517 і 625 к.с. відповідно.
Для нового універсала для моделі є два варіанти тягової батареї – стандартна і Plus ємністю 83,7 кВт∙ч. Найбільшим запасом ходу володіє Taycan 4S Sport Turismo, який здатний проїжджати на одному заряді до 498 км за даними WLTP.
Перші екземпляри нового електромобіля від Porsche очікуються в Україні вже в кінці зими.
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