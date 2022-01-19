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Деньги потекли по проводам: станции зарядки электрокаров по прибыльности догнали АЗС

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Среда 19 января 2022 11:05
Деньги потекли по проводам: станции зарядки электрокаров по прибыльности догнали АЗС Станция сети зарядок ВР (Фото: bp.com)
Автор: Константин Широкун

Британская нефтяная компания British Petroleum ожидает, что в 2025 году доходность зарядных станций станет больше, чем у АЗС. Причина роста прибыльности кроется в резком увеличении спроса на точки зарядки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

К 2030 году BP планирует расширить свой сегмент бизнеса по зарядке электромобилей с 11 до 70 тысяч точек зарядки. Компания с 2018 года активно развивает свою сеть зарядных станций по всему миру, устанавливая новые пункты и поглощая другие мелкие компании в этой отрасли.

ВР ранее обязалась ежегодно инвестировать 2,5 миллиарда долларов в свою глобальную инфраструктуру, включая зарядку электромобилей. Большая часть инвестиций была потрачена на установку быстрых зарядных станций постоянного тока мощностью более 50 кВт. BP — не единственная крупная нефтяная компания, активно инвестирующая в сеть зарядных станций. Так, Shell к 2025 году обязался открыть до 500 тысяч точек зарядки по всему миру.

Деньги потекли по проводам: станции зарядки электрокаров по прибыльности догнали АЗС Тем не менее, ставить крест на классических АЗС пока рано. BP продолжает инвестировать в автозаправочные станции. Спенсер Дейл, главный экономист BP, объяснил это так: "Глобальный спрос на нефть в течение следующих 20 лет будет расти, что обусловлено растущим благосостоянием многих азиатских экономик". Дейл предвидит, что электромобили повлияют на спрос на нефть, но существенно не изменят правил игры.

Также мы писали, что автозаправки начали переделывать под станции зарядки электромобилей. На такой шаг решилась компания Shell в одном из районов Лондона.

Ранее сообщалось, что немецкие чиновники отказываются от своих планов по электрификации. Они намерены причислить к «зеленым» машинам гибриды.

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