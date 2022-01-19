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Представлен электрический беспилотник с подушкой безопасности для защиты пешеходов

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Среда 19 января 2022 16:35
Представлен электрический беспилотник с подушкой безопасности для защиты пешеходов Беспилотный фургон Nuro с внешней подушкой безопасности (Фото: Nuro)
Автор: Александр Мороз

Китайский автомобильный гигант BYD инвестировал в компанию Nuro 600 миллионов долларов для того, чтобы приступить к производству беспилотного фургона доставки третьего поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Nuro.

Американская компания Nuro была создана двумя бывшими инженерами Google в 2016 году и на данный момент уже имеет сеть автономных доставщиков продуктов, работающую на Юго-Западе США.

Представлен электрический беспилотник с подушкой безопасности для защиты пешеходов

Третье поколение развозного фургончика R3 способно перевозить вдвое больше груза, чем предшественник – 380 килограммов. Внутри трехметрового электромобиля расположены два 765-литровых отсека - для транспортировки холодной и теплой продукции. Машина также оснащена комплексом сенсоров и датчиков, радарами, лидарами и тепловизионными камерами, обеспечивающими панорамный обзор на 360 градусов.

Представлен электрический беспилотник с подушкой безопасности для защиты пешеходов

Кроме целого ряда улучшений, в которым приложил руку и новый партнер BYD, автомобиль получил внешнюю подушку безопасности для пешеходов. Интересно, что она полностью перекрывает лобовое стекло. Но это и неважно, ведь водитель у этого электрокара отсутствует в принципе – внутри для него даже нет места.

Представлен электрический беспилотник с подушкой безопасности для защиты пешеходов

В совместном проекте концерн BYD, кроме разработки "железа" отвечает за начальные испытания и производство автомобилей. Он предоставит также инновационные аккумуляторы Blade Battery, электродвигатели, электронные элементы управления и дисплеи для взаимодействия человека и машины. Затем Nuro завершит процесс сборки автомобиля, установив и протестировав системы автономного управления.

Представлен электрический беспилотник с подушкой безопасности для защиты пешеходов

Производиться электрический беспилотник будет на заводе BYD в Ланкастере (США), после чего выпущенные фургоны отправятся клиентам – сначала в Южную Неваду (служба доставки FedEx и сеть магазинов 7Eleven), а затем и в другие штаты.

Напомним, что компания BYD объявила о поставке в Норвегию 1000-го электрического внедорожника Tang. Такого результата удалось достичь всего лишь за четыре месяца с момента начала экспорта в Скандинавию.

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