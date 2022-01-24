Для пустынь и прерий: Ford показал новый экстремальный внедорожник

Ford официально представил заряженную версию Bronco для бездорожья. От своих более скромных соседей по конвейеру Raptor отличается мощным мотором и рядом внедорожных доработок.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
Ford Bronco стал третьей моделью спортивной линейки Raptor, присоединившись к F-150 и Ranger. Новый Raptor оснащен 3,0-литровым двигателем V6 EcoBoost с чугунным блоком мощностью 405 л.с. Крутящий момент от ДВС к колесам передается через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, аналогичную той, что установлена на Ranger Raptor. Система полного привода будет иметь семь различных режимов.
Ранее сообщалось, что популярный в Украине Renault получил новый большой экран. Новый инфотеймент построен на операционной системе от Google.
Также мы писали, что названа дата украинской премьеры кроссовера Nissan X-Trail. Новинка приедет в Украину во второй половине 2022 года.