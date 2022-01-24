Для пустель і прерій: Ford показав новий екстремальний позашляховик

Ford офіційно представив заряджену версію Bronco для бездоріжжя. Від своїх більш скромних сусідів по конвеєру Raptor відрізняється потужним мотором і рядом позашляхових доробок.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Ford Bronco став третьою моделлю спортивної лінійки Raptor, приєднавшись до F-150 і Ranger. Новий Raptor оснащений 3,0-літровим двигуном V6 EcoBoost з чавунним блоком потужністю 405 к.с. Крутний момент від ДВС до коліс передається через 10-ступінчасту автоматичну коробку передач, аналогічну тій, що встановлена на Ranger Raptor. Система повного приводу матиме сім різних режимів.
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