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Щоб не лякати пішоходів: Tesla відкликає півмільйона машин

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П'ятниця 11 лютого 2022 09:11
Щоб не лякати пішоходів: Tesla відкликає півмільйона машин Електромобіль Tesla на міських вулицях (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Tesla відкликає близько 580 тисяч електрокарів в США через звуки, які можуть бути небезпечними для пішоходів. Це вже четвертий масовий відгук автомобілів марки за останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Washington Post.

Причиною відкликання більш ніж півмільйона електромобілів Tesla стала функція "Boombox", що дозволяє програвати різні звуки та мелодії через зовнішній динамік PWS (система попередження пішоходів).

На думку Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) сторонні звуки, що видаються системою, можуть "затінювати" попереджувальні повідомлення або бути неправильно витлумаченими пішоходами. А, отже, функція "Boombox" несе потенційний ризик для безпеки пішоходів.

Щоб не лякати пішоходів: Tesla відкликає півмільйона машин

Відкликання зачіпає електромобілі Tesla Mode 3 2017-2022 років випуску, а також Tesla Model X, Model Y і Model S, що зійшли з конвеєра з 2020 року по теперішній час. Проблема буде вирішена шляхом оновлення "по повітрю" програмної прошивки, яке і відключить злощасну функцію.

Це четвертий масове відкликання автомобілів Tesla за два тижні, оскільки регуляційні органи США посилюють контроль за найбільшим в країні виробником електромобілів. Останнім з них був відкликання 800 тисяч електрокарів через несправність індикаторів ременів безпеки.

Щоб не лякати пішоходів: Tesla відкликає півмільйона машин

Нагадаємо, що власники автомобілів компанії Tesla поскаржилися на несподівані гальмування транспорту. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (НАБДД) отримала сплеск скарг за останні місяці.

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