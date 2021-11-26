С запасом хода 1000 км: Mercedes-Benz анонсировал свой самый необычный электромобиль

Концептуальный электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX "засветился" на новой официальной фотографии. Один из руководителей компании подтвердил, что мировая премьера новинки состоится 3 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Немецкий автопроизводитель впервые анонсировал электромобиль еще в конце 2020 года, а в июле опубликовал его второе изображение. Член правления Daimler AG Маркус Шефер в своем LinkedIn поделился третьим тизером автомобиля, а также объявить некоторые новые подробности о нем.

По словам Шефера, Vision EQXX – это компактный электромобиль, который сможет в реальных условиях проезжать до 1000 км без подзарядки. Он добавил, что новинка сможет продемонстрировать очень скромный расход энергии по трассе.

Vision EQXX также получит рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления. Новое фото говорит нам о том, что Mercedes-Benz Vision EQXX получит светодиодные фары, соединенные линией дневных ходовых огней. Немецкий автопроизводитель пока держит в секрете возможное появление серийной версии смелого концепт-кара. Но даже если этого не произойдет, то технологии, дебютировавшие в Vision EQXХ, точно пропишутся на будущих серийных электромобилях бренда.

Напомним, что BMW по-особому отметит 50-летие своего спортивного подразделения. Компания представила новую эмблему и расширенную цветовую палитру с отсылками к прошлому.

Ранее стало известно, что основатель Nicola в спешке распродает акции своей компании. Суммарно с конца лета основатель компании продал акции Nikola на сумму около 184 миллионов долларов.