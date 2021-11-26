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С запасом хода 1000 км: Mercedes-Benz анонсировал свой самый необычный электромобиль

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Пятница 26 ноября 2021 14:00
С запасом хода 1000 км: Mercedes-Benz анонсировал свой самый необычный электромобиль Фото: Mercedes-Benz Vision EQXX (linkedin.com)
Автор: Константин Широкун

Концептуальный электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX "засветился" на новой официальной фотографии. Один из руководителей компании подтвердил, что мировая премьера новинки состоится 3 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Немецкий автопроизводитель впервые анонсировал электромобиль еще в конце 2020 года, а в июле опубликовал его второе изображение. Член правления Daimler AG Маркус Шефер в своем LinkedIn поделился третьим тизером автомобиля, а также объявить некоторые новые подробности о нем.

С запасом хода 1000 км: Mercedes-Benz анонсировал свой самый необычный электромобильПо словам Шефера, Vision EQXX – это компактный электромобиль, который сможет в реальных условиях проезжать до 1000 км без подзарядки. Он добавил, что новинка сможет продемонстрировать очень скромный расход энергии по трассе.

С запасом хода 1000 км: Mercedes-Benz анонсировал свой самый необычный электромобильVision EQXX также получит рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления. Новое фото говорит нам о том, что Mercedes-Benz Vision EQXX получит светодиодные фары, соединенные линией дневных ходовых огней. Немецкий автопроизводитель пока держит в секрете возможное появление серийной версии смелого концепт-кара. Но даже если этого не произойдет, то технологии, дебютировавшие в Vision EQXХ, точно пропишутся на будущих серийных электромобилях бренда.

Напомним, что BMW по-особому отметит 50-летие своего спортивного подразделения. Компания представила новую эмблему и расширенную цветовую палитру с отсылками к прошлому.

Ранее стало известно, что основатель Nicola в спешке распродает акции своей компании. Суммарно с конца лета основатель компании продал акции Nikola на сумму около 184 миллионов долларов.

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