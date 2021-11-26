Криминал против электромобилей: основатель Nicola в спешке распродает акции своей компании

Продажа последовала за очередным раундом отчуждения, который Милтон начал в августе этого года. Суммарно с конца лета основатель компании продал акции Nikola на сумму около 184 миллионов долларов. Вероятно такое скорое прощание с долей в стартапе вызвано возбуждением уголовного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Bloomberg.

Милтон обвиняется в том, что он вводил в заблуждение инвесторов и делал ложные заявления по многим аспектам бизнеса "Николы". Милтон ушел с поста генерального директора в сентябре 2020 года. Министерство юстиции США провело расследование, и позже Милтону было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Прокуроры утверждают, что, среди прочего, когда Милтон написал в Твиттере, что пикап Badger с водородным двигателем будет производить питьевую воду и собственную жидкость для омывателя лобового стекла, он не проконсультировался с инженерами компании.

Ранее в этом месяце в Nikola сообщили, что будут вынуждены заплатить правительству США 125 миллионов долларов штрафа за преднамеренную ложь их руководителя ранее.

Напомним, что новый Range Rover стартовал в Украине. Пятая генерация легендарной модели была представлена 24 ноября.

Ранее стало известно, что представлен новый кроссовер Suzuki SX4. В Украине эта модель продается под названием SX4.