Із запасом ходу 1000 км: Mercedes-Benz анонсував свій самий незвичайний електромобіль

Концептуальний електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX "засвітився" на новій офіційній фотографії. Один з керівників компанії підтвердив, що світова прем'єра новинки відбудеться 3 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Німецький автовиробник вперше анонсував електромобіль ще в кінці 2020 року, а в липні опублікував його друге зображення. Член правління Daimler AG Маркус Шефер у своєму LinkedIn поділився третім тизером автомобіля, а також оголосити деякі нові подробиці про нього.

За словами Шефера, Vision EQXX - це компактний електромобіль, який зможе в реальних умовах проїжджати до 1000 км без підзарядки. Він додав, що новинка зможе продемонструвати дуже скромну витрату енергії по трасі.

Vision EQXX також отримає рекордно низький коефіцієнт лобового опору. Нове фото говорить нам про те, що Mercedes-Benz Vision EQXX отримає світлодіодні фари, з'єднані лінією денних ходових вогнів. Німецький автовиробник поки тримає в секреті можливу появу серійної версії сміливого концепт-кара. Але навіть якщо цього не станеться, то технології, що дебютували в Vision EQXХ, точно пропишуться на майбутніх серійних електромобілях бренду.

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