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Із запасом ходу 1000 км: Mercedes-Benz анонсував свій самий незвичайний електромобіль

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П'ятниця 26 листопада 2021 14:00
Із запасом ходу 1000 км: Mercedes-Benz анонсував свій самий незвичайний електромобіль Фото: Mercedes-Benz Vision EQXX (linkedin.com)
Автор: Константин Широкун

Концептуальний електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX "засвітився" на новій офіційній фотографії. Один з керівників компанії підтвердив, що світова прем'єра новинки відбудеться 3 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Німецький автовиробник вперше анонсував електромобіль ще в кінці 2020 року, а в липні опублікував його друге зображення. Член правління Daimler AG Маркус Шефер у своєму LinkedIn поділився третім тизером автомобіля, а також оголосити деякі нові подробиці про нього.

Із запасом ходу 1000 км: Mercedes-Benz анонсував свій самий незвичайний електромобільЗа словами Шефера, Vision EQXX - це компактний електромобіль, який зможе в реальних умовах проїжджати до 1000 км без підзарядки. Він додав, що новинка зможе продемонструвати дуже скромну витрату енергії по трасі.

Із запасом ходу 1000 км: Mercedes-Benz анонсував свій самий незвичайний електромобільVision EQXX також отримає рекордно низький коефіцієнт лобового опору. Нове фото говорить нам про те, що Mercedes-Benz Vision EQXX отримає світлодіодні фари, з'єднані лінією денних ходових вогнів. Німецький автовиробник поки тримає в секреті можливу появу серійної версії сміливого концепт-кара. Але навіть якщо цього не станеться, то технології, що дебютували в Vision EQXХ, точно пропишуться на майбутніх серійних електромобілях бренду.

Нагадаємо, що BMW по-особливому відзначить 50-річчя свого спортивного підрозділу. Компанія представила нову емблему і розширену колірну палітру з відсиланнями до минулого.

Раніше стало відомо, що засновник Nicola в поспіху розпродає акції своєї компанії. Сумарно з кінця літа засновник компанії продав акції Nikola на суму близько 184 мільйонів доларів.

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