Самый массовый электромобиль BMW снимают с производства: в чем причина

Производство электромобиля BMW i3 будет завершено через шесть месяцев. За девять лет самый популярный баварский электрокар разошелся по миру тиражом в 250 тысяч единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Последний экземпляр компактного электрического пятидверного BMW сойдет с производственной линии BMW в Лейпциге, Германия, в июле 2021 года. В дальнейшем производственную площадку будут реорганизовывать в рамках подготовки к началу производства Mini Countryman третьего поколения.

По мнению менеджмента BMW, i3 сыграл свою роль в становлении электрического будущего марки, и в дальнейшем не будет пользоваться таким спросом. Потому и решено прекратить выпуск модели спустя 9 лет после начала производства.

Концепт-кар первого массового электромобиля марки появился в 2011 году. Спустя два года стартовало его серийное производство. Заднеприводный i3 продавался в двух вариантах: с одним электромотором, или же в версии с увеличенным запасом хода, которая сочетала в себе двухцилиндровый бензиновый мотоциклетный двигатель объемом 65 куб. см и электродвигатель. В обоих случаях машина использовала литий-ионный аккумулятор емкостью 22,2 кВт·ч и развивала максимальную мощность в 168 л.с.

Необычный хэтчбек с распашными задними дверями и кузовом из углеродного волокна будет заменен электрокроссовером BMW iX1. Преемник i3 будет производиться на заводе BMW в Регенсбурге.

Напомним, что Citroen снял с производства свой самый доступный хэтчбек. Машина продержалась на конвейере 17 лет.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi L200 нового поколения замечен на испытаниях за Полярным кругом. Интересно, что прототип получил фары от 10-летней машины.