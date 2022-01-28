Наймасовіший електромобіль BMW знімають із виробництва: у чому причина

Виробництво електромобіля BMW i3 буде завершено через шість місяців. За дев'ять років найпопулярніший Баварський електрокар розійшовся по світу тиражем у 250 тисяч одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.
Останній екземпляр компактного електричного п'ятидверного BMW зійде з виробничої лінії BMW в Лейпцигу, Німеччина, в липні 2021 року. Надалі виробничий майданчик будуть реорганізовувати в рамках підготовки до початку виробництва Mini Countryman третього покоління.
На думку менеджменту BMW, i3 зіграв свою роль у становленні електричного майбутнього марки, і надалі не буде мати такого попиту, як раніше. Тому і вирішено припинити випуск моделі через 9 років після початку виробництва.
Незвичайний хетчбек з орними задніми дверима і кузовом з вуглецевого волокна буде замінений електрокроссовером BMW iX1. Наступник i3 буде вироблятися на заводі BMW в Регенсбурзі.
Нагадаємо, що Citroen зняв з виробництва свій найдоступніший хетчбек. Машина протрималася на конвеєрі 17 років.
Раніше повідомлялося, що Mitsubishi L200 нового покоління помічений на випробуваннях за Полярним колом. Цікаво, що прототип отримав фари від 10-річної машини.